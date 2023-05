Un éleveur d'Entraigues demande une zone à risques d'attaque de loups après la morts de 3 agneaux

Les spécialistes examinent les morsures pour déterminer si les attaques sont celles de loups à Entraigues-sur-la-Sorgue rois agneaux, une chèvre et une brebis

A Entraigues-sur-la-Sorgue, trois agneaux, une brebis et une chèvre ont été tuées, peut-être par plusieurs loups dans la zone du Plan entre Vedène et Entraigues en début de semaine.

L'office français de la biodiversité n'écarte pas la possibilité d'une attaque de loup. Il faudra attendre le résultat des analyses dans quelques jours pour en avoir la certitude.

Le loup est installé sur le Ventoux, des loups ont déjà été aperçus prés d'Apt. Avec cette attaque à Entraigues, ce serait la première fois que le loup attaque aux portes de la zone urbaine d'Avignon.

L'agriculteur redoute des attaques de loups sur ses veaux

L'éleveur Geoffrey Baloche demande qu'Entraigues soit classée en zone à risques. Ce sont les moutons et brebis de son oncle qui ont été attaqués mais cet éleveur de vaches s'inquiète maintenant pour ses veaux. "Si le loup ne s'attaque pas à mes bêtes, qu'il ballade en centre ville, le loup ne me dérange pas ! J'ai surtout peur pour mes bêtes et les veaux à l'automne. Les veaux sont susceptibles d'être attaqués par les loups. Les morsures montrent qu'il y a eu deux attaques distinctes*, peut-être par deux loups."*

Changer la carte des zone à risque d'attaque de loups

L'agriculteur d'Entraigues indique qu'il ne demande pas de tirs sur le loup. Il ajoute que "c'est pas l'indemnisation qui m'intéresse mais de trouver une solution pour avoir des filets plus hauts, des chiens patous sur l'exploitation, des caméras de vidéo surveillance du troupeau, des bergers aussi pour une ronde la nuit autour du troupeau". Ll'agriculteur demande donc aux services de l'Etat d'ajouter Entraigues-sur-la-Sorgue et Vedène sur la liste des zones à risque d'attaques de loups pour bénéficier d'aides. Geoffrey Baloche souligne que "ça fait mal au cœur d'élever des bêtes et de les retrouver éventrées dans un champ".