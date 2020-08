Un élu d'Arnage informe la population de l'obligation du port du masque au lac de la Gèmerie

Depuis samedi, le port du masque est obligatoire dans 42 communes du département en raison d'une augmentation de nouveaux cas de coronavirus. Une mesure qui concerne la commune d'Arnage où se trouve le lac de la Gèmerie avec sa petite plage. Une plage qui a accueilli 19.000 personnes depuis le 1er juillet dernier et 900 rien que sur la journée du 9 août dernier.

90% des personnes appliquent le port du masque

Il n'est pas facile à cet endroit de faire respecter le port du masque. Depuis samedi 22 août, Serge Dodin, l'élu chargé de la sécurité et de la tranquillité informe le public de cette nouvelle réglementation. Et ses journées ne sont pas faciles : Le public est plutôt à l'écoute et comprend la mesure. 90% appliquent la mesure. La plupart ont le masque dans leur poche ou dans la voiture et le mettent systématiquement. Après, on entend aussi beaucoup de choses... On a des réflexions, comme ça ne sert à rien, ou encore c'est des conneries. Le message est parfois difficile à faire passer. On peut comprendre que sur un lieu public où il n'y a pas beaucoup de monde ça peut gêner, après, il y a aussi un arrêté préfectoral qui est tombé et on nous demande de le faire respecter. Moi, j'informe la population mais je ne peux pas verbaliser. La mairie fait aussi appel à la gendarmerie pour des patrouilles.

Le port du masque plus ou moins bien respecté au lac de la Gèmerie à Arnage © Radio France - Christelle Caillot

Des vacanciers partagés

Parmi les vacanciers présents ce lundi sur la plage du lac de la Gèmerie, il y avait Aurélie. Cette maman est venue avec sa sœur et ses deux enfants de Montcé-en-Belin. Elle n'était pas au courant que le masque était obligatoire sur la plage : "je vais le mettre, c'est normal, il faut respecter les règles, sinon on s'en va. Ce n'est pas très agréable surtout dans un lieu comme ça où il n'y a pas beaucoup de monde et on n'est pas les uns sur les autres. Après, je crois que je viendrais moins souvent, car avec la chaleur, c'est un peu difficile à supporter.