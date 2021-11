Un élu écologiste de Nice écrit à la ministre de la culture pour classer le TNN en site remarquable

Les élus écologistes au conseil municipal de Nice ne désarment pas concernant l'avenir du Théâtre National de Nice, que le maire a prévu de détruire, dès le début d'année 2022 afin de prolonger la coulée verte. Fabrice Decoupigny, conseiller municipal EELV, vient d'écrire à Roselyne Bachelot pour demander le classement en site remarquable du TNN : "ce théâtre, construit en 1989 par l’architecte Yves Bayard est une œuvre unique de notre ville, témoin de l’architecture de son époque ; il fait partie du patrimoine architectural si particulier de notre ville, il en habite le cœur."

Il en symbolise l’histoire ainsi que l’inventivité de ses habitant-e-s. Ce théâtre est une source d’inspiration pour de jeunes architectes, de France et d’ailleurs. Nous tenons à vous rappeler que le TNN fait partie intégrante d’un ensemble monumental composé de trois parties - la Tête Carrée, le MAMAC et le Théâtre – qui forment une œuvre cohérente.

Le Théâtre est "d'intérêt public"

Fabrice Decoupigny rappelle, dans sa lettre à la ministre de la culture, que le théâtre et le musée ont été construits "en respectant une dualité: un plein et un vide. Par conséquent, la destruction du théâtre constituerait une grave atteinte à l’intégrité de l’œuvre, à l’image d’un retable auquel on amputerait un panneau du triptyque." Selon l'élu, la conservation, la restauration et la mise en valeur du Théâtre national de Nice présentent du point de vue historique, architectural et artistique "un intérêt public". C’est pour ces raisons que l'élu demande, au nom de ses collègues élus EELV, d’étudier la possibilité de classer le Théâtre national de Nice en site remarquable du XXème siècle.

Le député LR des Alpes-Maritimes et candidat à l'élection présidentielle Eric Ciotti souhaite lui que le TNN et l'Acropolis soient classés monuments historiques. Les élus RN au conseil municipal de Nice ont demandé un référendum au sujet de l'avenir du TNN.