Un élu giflé par un autre adjoint au maire d'Idron, le parquet classe la plainte sans suite

La plainte de la gifle à Idron a été classée sans suite. Cette décision du parquet de Pau a été prise le 20 juin 2023. Le 23 avril 2021, l'adjoint au maire Jean-Michel Prigent avait été giflé par un autre élu, Christian Ithurriague. Et ce après une réunion en mairie. L'adjoint victime de la gifle avait ensuite démissionné du conseil municipal . Une médiation avait été organisée entre les deux parties, cela n'avait rien donné.

Une minimisation des faits ?

L'avocat, Me Thierry Sagardoytho annonce Jean-Michel Prigent va citer Christian Ithurriague devant le tribunal correctionnel de Pau pour que l'affaire n'en reste pas là : "Cela veut dire que d'une certaine manière les faits qu'il a subis sont inexistants. Il y a un abîme entre l'affichage, la communication publique et la réalité en souterrain. Pour mon client, c'est un déni de justice."

Me Sagardoytho poursuit : "Cela veut dire que se faire gifler en public par un autre élu et devant tout le monde, ce n'est pas grave, vous pouvez recommencer. Vous imaginez le message et le signal donnés à l'opinion ? Vous pouvez baffer M. le Maire ou son adjoint, ce n'est grave, ce n'est qu'une contravention et avec un peu de chance, avec la rapidité habituelle de la justice, dans quelques mois ce sera enterré... C'est ça le message que l'on donne ? C'est proprement scandaleux ! Quand on sait que le procureur de la République de Pau a signé dans les caves du vin de Jurançon une convention avec le président départemental de l'association des maires de France qui disait 'Attention, nous sommes extrêmement sensibles à tout cela' et qu'ensuite en cachette, en catimini, on enterre ce dossier, c'est révoltant."

Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, que nous avons contacté, ne souhaite pas faire de commentaire. Aucun commentaire non plus de la part de Christian Ithurriague.