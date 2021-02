Un employé de restaurant au chômage partiel organise un dressing solidaire pour les sans-abri à Caen

Un dressing solidaire organisé pour les personnes sans-abri. C'est l'initiative de David Cornet. Il travaille dans la restauration et est actuellement au chômage partiel. Il a donc décidé de mettre son temps au profit des personnes en difficulté.

Un appel aux dons de vêtements a été lancé. La récolte et la distribution ont eu lieu ce samedi 20 février, au centre d'accueil de jour du CCAS de Caen "La Boussole".

"Je souhaite me rendre utile, apporter mon aide. J'ai donc décidé d'organiser ce dressing solidaire. C'est une première pour moi, je veux qu'on passe un moment convivial. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de donateurs", explique David Cornet.

Plus de 150 sacs de vêtements ont été déposés à "La Boussole" ce samedi. © Radio France - Léa Dubost

En effet, plus de 40 donateurs ont joué le jeu, et 150 sacs de vêtements ont été déposés devant le centre d'accueil de jour. Les bénévoles, rassemblés par David Cornet, triaient et déposaient les pulls, jeans, chaussures, manteaux et accessoires sur des tables, classés par tailles.

Les bénéficiaires du centre d'accueil ont pu repartir avec des vêtements quasiment neufs, mais aussi des produits d'hygiène, gratuitement.

De nombreux pulls et vêtements chauds ont été donnés. © Radio France - Léa Dubost

"J'ai trouvé 3 pulls et 2 manteaux, c'est vraiment super comme initiative. En plus, tout le monde est gentil, et c'est convivial", confie Rudy.

Trois coiffeuses se sont également déplacées à La Boussole pour couper les cheveux et raser la barbe des plus démunis gratuitement.

De son côté, David Cornet ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite maintenant sillonner les rues de Caen à bord d'un camion, pour distribuer les vêtements restants directement aux personnes sans-abri.