Un fonctionnaire fantôme de Pérols payé depuis 12 ans à ne rien faire

Le maire de Pérols est en colère ! Depuis 12 ans il paye un fonctionnaire de sa commune à ne rien faire. Un homme de 58 ans qui était le directeur de l'école de musique et qui a été écarté suite à un conflit avec le précédent maire (Christian Valette). Jean-Pierre Rico le maire actuel a hérité de cette situation et doit continuer à payer 75 % de son salaire, le reste est versé par le centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault, un organisme chargé de reclasser les agents.

Près de 500 000 euros pour un employé fantôme

Le maire de Pérols est allé six fois devant les tribunaux pour faire cesser cette situation et a chaque fois il a été débouté et a du payer en plus du salaire de l'ex directeur de l'école de musique ( 483 000 euros), près de 10 000 euros au centre de gestion censé le reclasser. Il y a trois mois, le poste s'est libéré, Jean-Pierre Rico a aussitôt prévenu le centre de gestion mais l'employé fantôme ne s'est même pas porté candidat. Jean Pierre Rico comprend que les fonctionnaires soient un minimum protégés car dit-il "il y a des élections tous les six ans et certains élus pourraient être tenté de couper des têtes mais là c'est trop ce n'est plus un emploi à vie c'est un salaire à vie pour des gens qui ne travaillent pas, il faut que cela change"

Les gens ne comprennent pas que l'on puisse jeter ainsi l'argent public par les fenêtres et rémunérer des agents à ne rien faire JP Rico maire de Pérols

4 cas dans l'Hérault

Dans l'Hérault, sur 20 000 fonctionnaires territoriaux, seulement 4 sont dans cette situation tempère Christian Bilhac le président du centre de gestion de la fonction publique du département. Il explique que les agents concernés sont très suivis, convoqués chaque semaine pour un entretien. _"Nous avons incité le fonctionnaire en question à postuler à Pérols mais nous n'avons aucun pouvoir pour l'obliger à le faire"_se défend Christian Bilhac. Depuis 2016 la loi a changé, les employés fantôme perdent 5% de leur rémunération chaque année jusqu'à 50 % du salaire. Insuffisant selon le maire de Pérols qui a décidé de porter l'affaire devant le conseil d'état.

