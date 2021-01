Un enfant de 2 ans enlevé par son beau-père à Carpentras

Le petit Joud Berzi et son beau-père Hamdi Barez, activement recherché par les policiers

Cela fait 4 jours que l'on est sans nouvelle du petit Joud Berzi, âgé de 29 mois, enlevé mardi 19 janvier à Carpentras par son beau-père Hamdi Barez. Il s'est emparé de l'enfant au moment où sa compagne venait d'alerter la police suite à des violences conjugales. L'homme âgé de 34 ans a quitté précipitamment le domicile conjugal avec l'enfant. Il n'a emporté ni les vêtements, ni les médicaments du petit Joud atteint d'asthme.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il a gagné l'Italie d'où il a appelé la maman "en menaçant de tuer son fils." Les enquêteurs craignent pour l'intégrité physique de l'enfant "en raison des circonstances de l'enlèvement et du profil du beau-père."

Un appel à témoin lancé par les enquêteurs

Une commission rogatoire a été ouverte pour enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans ; les autorités italiennes ont été prévenues et l'homme est désormais activement recherché. Dans ce cadre, la police judiciaire d'Avignon lance un appel à témoin.

Au moment de son enlèvement, l'enfant était habillé d'un haut de survêtement de couleur grise avec une capuche, un body manche courte bleu marine et bleu ciel, un pull à manches longues avec un dessin représentant Mickey Mouse et un manteau 3/4 de couleur noire.

Le beau-père pour sa part était habillé d'un pull à manches longues de couleur avec des liserés bleu, blanc, rouge sur les manches, une veste de couleur blanche et noire, un pantalon de survêtement vert kaki, une doudoune à capuche blanche avec intérieur noir et des baskets Nike Airmax de couleur noire et blanche.

En cas d'information, il faut appeler la direction zonale de police judiciaire Sud à Marseille : 04.91.39.86.04