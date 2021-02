Un engin explosif découvert devant une entreprise au Thor

L'affaire est prise au sérieux par les gendarmes de Vaucluse. Un engin explosif a été découvert par des salariés ce vendredi matin près d'une fenêtre de l'entreprise Circet au Thor, spécialisée dans les télécommunications et la fibre optique. Les locaux ont été évacués et un périmètre de sécurité a été mis en place. A leur arrivée sur les lieux, les démineurs ont découvert un engin de fabrication artisanale composé d'une bouteille d'hydrocarbure et d'un système de mise à feu. Il n'était pas factice mais il n'a pas fonctionné. On ne déplore ni blessés, ni dégâts. Une enquête a été ouverte pour tentative de destruction par un moyen dangereux quant au matériel, il a été saisi et va être analysé par les techniciens en identification criminelle.