A Saint-Ouen-Domprot, un entrepreneur sparnacien, Didier Thirion, transforme un entrepôt d'endives en un circuit de moto-cross en intérieur . Depuis novembre, les terrains de motocross champ-ardennais sont fermés à cause du mauvais temps. Le circuit devrait faire un kilomètre et demi: un record.

Saint-Ouen-Domprot, France

En hiver, les amateurs de moto-cross rangent leurs motos au garage et les professionnels partent s'entraîner ailleurs. La faute aux intempéries. Elles transforment les circuits de moto-cross en champs de boue. Didier Thirion veut répondre à ce besoin avec son projet de terrain de moto-cross couvert, le premier dans la Marne.

Et le sparnacien voit les choses en grand! Il veut transformer l'entrepôt de 13 000 m² en un circuit d'un kilomètre et demi. "Là on peut dire que c'est vraiment exceptionnel" commente Gilbert Brugnon. Il est le président du comité départemental des moto-cyclistes de la Marne. "En règle général, ils font 700 mètres. Sa taille serait un atout pour ce circuit."

L'objectif: accueillir des championnats

Un circuit de cette taille permettrait d'accueillir des championnats de moto-cross. Didier Thirion compte y aller progressivement: "Le but est de commencer par des championnats régionaux puis de monter en puissance sur du national et de l'international si l'accessibilité au public le permet."

Pour accueillir le public, Didier Thieron veut installer des tribunes sur des passerelles au dessus du circuit. Une vue agréable, mais difficile à concilier avec les normes de sécurité et notamment un accès rapide aux issues de secours.

Les travaux ont commencé l'année dernière. L'ouverture du circuit est prévue pour la fin de l'été.