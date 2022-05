Un entretien d'embauche balle au pied à Marseille : foot dating à Frais-Vallon

Des entretiens d'embauche pas comme les autres à Frais-Vallon dans le 13e arrondissement de Marseille. Un foot dating organisé ce jeudi a réuni des demandeurs d'emploi et des recruteurs pour un match de football. L'objectif est de lutter contre les préjugés.

Une partie de foot sur le terrain de Frais-Vallon entre jeunes du quartier et des recruteurs.

Un match de foot pas comme les autres à Marseille. À l'initiative du centre social, la mission locale, Pôle Emploi et le district Provence football, un foot dating a réuni ce jeudi après-midi sur le terrain de Frais-Vallon dans les quartiers Nord, une cinquantaine de jeunes demandeurs d'emploi et une dizaine de recruteurs. Trois ans après la première édition de ce foot dating, les différents acteurs souhaitent lutter contre les préjugés et faciliter les contacts entre ces deux mondes.

À quoi ressemble un foot dating ?

Sur le terrain de foot, pas de CV mais un anonymat garanti pour tous les participants. Personne ne sait qui est recruteur et qui est demandeur d'emploi.

Faire tomber les barrières

Quel taux d'embauche ?

Reste la question essentielle : est-ce que le foot dating débouche sur des offres d'emploi ?

Le 21 juin prochain un autre "sport dating" est déjà programmé. Cette fois avec la fédération d'athlétisme au stade Delort juste à côté du stade Vélodrome.