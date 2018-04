Tous les lundis et mardis mais aussi un mercredi par mois, Marie-Ange et Gérard Clémens sillonnent avec leur camionnette blanche les routes du Toulois, du Saintois et du Lunévillois. Les deux retraités ont fondé en fin d'année dernière l'association Relais Villes et Villages spécialement pour distribuer les colis de la Banque alimentaire en milieu rural, là où le tissu associatif est moins présent, voire inexistant.

"Ça fait vraiment du bien à tous ces gens-là, ils sont heureux de nous voir arriver", confie Marie-Ange Clémens. "Il faut que le camion reste blanc, sans logo comme si c'était une livraison de marchandises. Il y a une gêne au début puis après ils viennent avec le sourire et ça fait plaisir de voir leur sourire !" ajoute l'ancienne infirmière. Pour Geneviève Pupil, présidente de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle, "les maires des communes concernées ont vraiment joué le jeu. La plupart du temps, un local est mis à disposition pour la distribution. Quelquefois, c'est la salle du conseil ! Les gens viennent, ça discute !"

Ça fait plaisir de voir leur sourire ! - Marie-Ange Clémens

Car au-delà de l'aide alimentaire, les liens et la convivialité comptent énormément pour Gérard Clémens. En trois mois de distribution, il a déjà de jolies histoires en tête. "On est arrivé dans un village avec un cuisseau de chevreuil. Il y avait une personne seule qui adorait le gibier mais qui hésitait. C'était gros, ça faisait bien 2,5 kg ! Il a pris le cuisseau et quinze jours après, ce monsieur m'a dit : "oh c'était incroyable, j'ai cuisiné ce gigot avec des amis, il était délicieux. Et si vous saviez depuis combien de temps, il n'y avait plus personne chez moi !" Donc voilà, on redonne un peu de lien social."

L'épicerie sociale itinérante passe dans 27 communes du département. En trois mois, elle a distribué 7 tonnes de nourritures à 240 adultes et enfants.