Un équipage d'Epernay au Rallye des Gazelles du Maroc

Deux Marnaises partent ce jeudi 2 mars 2023 pour participer à la 32e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, un rallye 100 % féminins dans le sud du désert marocain. Une course Première étapes : rejoindre Nice pour un premier briefing avant la traversée en bateau pour rejoindre le continent africain. Leur équipe : l'odyssée des pétillantes fait partie des 190 équipages du Rallye.

Une aventure qui se prépare

La première étape pour ces deux Sparnaciennes a été de trouver des partenaires. Un budget de 25 000 euros à boucler pour prendre le départ. Maintenant, l'équipage 100% marnais est tourné vers l'aventure qui les attend.

Au volant du 4x4 Toyota de 1997, Jessica, 44 ans. "Il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire le Paris-Dakar et se débrouiller tout seul avec des voitures. C'est aussi pour montrer que, nous les femmes, pouvons aussi nous dépasser".

Le 4x4 Toyota de 1997 © Radio France - Julien Frenoy

Pas de GPS dans le désert

À ses côtés dans la voiture, Cécile. La maman de deux enfants aura en charge la navigation. Pas de GPS ni de téléphone mais des caméras pour se filmer. Le tableau de bord est équipé avec le minimum. "On a un outil qui mesure le nombre de kilomètres exacts que l'on fait car l'objectif c'est aussi de faire le moins de kilomètres possible". Environ 100 kilomètres par jour.

Elle est aussi en charge de l'organisation du véhicule. "On a aménagé des tiroirs à l'arrière. On va y mettre nos affaires pour le bivouac. En dessous, nous avons mis une malle pour tout ce qui est mécanique. Et bien sûr une partie pour le désensablage".

L'intérieur du véhicule © Radio France - Julien Frenoy

Un code contre les tensions

Ce sera une première pour elles dans ces conditions. Amies et collègues de travail dans un laboratoire d'analyses depuis dix ans, elles ont prévu toutes éventualités pour la vingtaine de jours loin de leur confort. "Avec la fatigue et l'énervement, on sait qu'il y aura des disputes mais on va tenir. On a mis en place un petit mot de passe, si on dit "nounours" il faut qu'on arrête de parler". En cas de coup dur, l'Odyssée des pétillantes a déjà prévu de se réconforter avec une bouteille de champagne.

L'organisation dans le coffre © Radio France - Julien Frenoy

L'équipage 248 de Cécile et Jessica va aussi soutenir l'association "Ensemble pour Elles" dont elles sont marraines. Les bénéfices seront reversés à cette association contre le cancer du sein.

Une troisième Marnaise participe au Rallye des Gazelles. L'habitante d'Ecury-sur-Coole compose l'équipage 215.

Pour les suivre durant la course : l'odysée des pétillantes.