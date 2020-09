PHOTOS - Un escalier pour grimper au sommet du Ventoux

Le département métamorphose le sommet du Ventoux. Les voitures n'accéderont plus au belvédère, réservé aux piétons et cyclistes. Un escalier évitera aux visiteurs de se disperser dans le fragile pierrier.

Depuis le printemps on ne peut plus monter au sommet du Ventoux, car le département et le parc naturel régional modifient radicalement le sommet. Les voitures n'iront plus au sommet et le pierrier gardera son aspect sauvage malgré les 700.000 visiteurs annuels.

Belvédère agrandi pour piétons et cyclistes

La pelleteuse juste sous la tour rouge et blanche arrache l'enrobé du belvédère. Sa surface sera bientôt doublée et réservée aux piétons et aux cyclistes. Les voitures passeront plus bas. Thierry Lagneau, le vice-président du département voulait canaliser la foule des "700.000 visiteurs dont 120.000 vélos qui passent au sommet chaque année".

Prés de 3 millions et demi d'euros sont investis dans cette métamorphose. Après le passage a double sens de la route, le chantier reprendra au printemps pour "enlever les poteaux, les éléments en bétons, nettoyer et rendre son aspect sauvage au sommet"

Un escalier pour préserver le pierrier

La grande nouveauté au sommet sera un immense escalier en béton pour accéder au belvédère. Ken Reyna, le directeur du Parc Naturel Régional du Ventoux, justifie cet "escalier en béton, on se dit 'mince, ça va avoir un impact très fort' mais on a vraiment choisi le lieu où il n'y a pas d'espèce protégée... Les perspectives permettent de voir le moins possible cet escalier. C'est aussi un moyen de canaliser les visiteurs qui déambulaient dans le pierrier." Ken Reyna ajoute que "le sommet du Ventoux, ce n'est pas un tas de cailloux : c'est ce qui fait sa richesse".

La première marche de l'escalier sera un long gradin pour regarder au loin vers le Sud. Sur ce chanter, Carole Toutain regarde presque sous chaque caillou. Elle est en charge du respect de l'environnement, car chaque pierre cache une fleur rare ou un oiseau protégé comme le traquet motteux : "la consigne, c'est de ne pas stocker d'engins ou de matériaux sur les milieux naturels donc une plateforme de stockage est installée au col des Tempêtes. Dans la cabane de chantier, on a affiché des photos des espaces à protéger".

Les amis du Ventoux apprécient le chantier. Bernard Mondon, le directeur des Carnets du Ventoux reconnait que "l'accueil au sommet n'était pas digne d'un site aussi important". Fin du chantier prévue à l'automne 2021.

Le chantier au sommet du Ventoux © Radio France - Philippe Paupert

L'escalier en chantier au sommet du Ventoux pour protéger le pierrier © Radio France - Philippe Paupert