Un escape game de mémoire en projet à Carentan

Carentan, France

Et si vous deveniez un héros du Débarquement, 75 ans après ? C'est le principe d'un escape game de mémoire Le Blockhaus qui va bientôt voir le jour à Carentan. Le principe : un jeu d'évasion grandeur nature où, par équipe de trois à six joueurs, vous devez résoudre une série d'énigmes pour tenter de vous échapper de la pièce dans laquelle on vous a enfermés. Un espace de 200m2 avec deux salles situé à deux pas de la gare, rue de la 101e Airborne.

Un projet né dans la tête de deux Manchois, Estelle Foucher (22 ans) et Nils Corbin (24 ans). "On baigne dans la thématique depuis tout petit, explique Estelle, qui a été marquée par son voyage aux Etats-Unis à la rencontre de vétérans lors du 70e anniversaire du Débarquement. On voulait un lieu fédérateur à Carentan. Cet escape game, il a un _aspect ludique_, pour appréhender l'histoire d'une autre manière, en étant complémentaire des musées, et en étant fidèle aux événements". "Il ne s'agit pas de faire la guéguerre dans une salle ! On veut que les participants ressortent avec un bagage historique, avec des missions qui ont existé dans la région", ajoute Nils. Pour cela, les deux promoteurs ont le soutien du professeur d'histoire Patrick Fissot, du Normandy Victory museum.

Cagnotte en ligne

Pour débuter, il y aura deux salles : dans la première, vous incarnez des résistants _"capturés par un groupe de soldats allemands, vous aurez pour mission d’échanger des documents relatifs au débarquement de Normandie afin de tromper l’ennemi. Facile ? Détrompez-vous, de nombreux obstacles pourraient vous freiner dans votre lancée. Le débarquement prévu pour le 6 juin prochain en dépend" ; dans la seconde, "votre mission consistera à mener les planeurs alliés à bon port en posant une balise Eureka. Votre environnement ? Un bunker que vous aurez préalablement infiltré, le long de la plage d’Utah Beach"._

Les deux promoteurs du projet d'escape game : Estelle et Nils © Radio France - Pierre Coquelin

Pour une véritable immersion, un travail est réalisé sur la scénographie. "Lumière, musique... pour avoir l'impression d'être dans les combats. Mais on veut aussi apporter un confort dans le jeu. Je précise que nous ne sommes pas franchisés", note Nils. Le projet de départ se composera de deux salles, "mais on a déjà des idées pour une troisième et une quatrième".

Estelle et Nils tablent sur un investissement de 100.000 euros. Pour les aider, ils ont lancé une cagnotte en ligne. Les travaux doivent démarrer fin janvier-début février. "Il s'agit surtout d'aménagements", confie Estelle. Les deux Manchois continuent de démarcher des partenaires locaux.