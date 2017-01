Un espace entièrement dédié à Cabu ouvrira à Châlons-en-Champagne

Deux ans après le décès de Cabu, le 7 janvier 2015 dans la tuerie de Charlie Hebdo, l'épouse du dessinateur annonce ce vendredi la création d'un espace entièrement dédié à Cabu dans sa ville natale. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année dans la maison "Léon Bourgeois" à Châlons-en-Champagne.

"Châlons est la ville natale de Cabu. Elle a été le témoin de son enfance et de son adolescence. Il a souhaité qu'elle soit sa dernière demeure...". C'est par ces mots que Véronique Cabut, l'épouse du dessinateur, débute le communiqué de presse daté de ce vendredi 6 janvier, dans lequel elle annonce la création future d'un espace dédié à son mari à Châlons-en-Champagne, deux ans après le décès du dessinateur. Jusque-là, elle avait toujours refusé qu'un lieu porte le nom de Cabu : ni monument, ni bâtiment public, ni rue. "Après la tragédie de Charlie Hebdo, les Châlonnaises et les Châlonnais ont manifesté leur soutien sans faille à la liberté d'expression, la sienne d'abord, et au souvenir de sa personnalité et de son talent. Qu'ils en soient remerciés", poursuit Véronique Cabut.

Promouvoir son oeuvre et ses idées à travers ce lieu

Cet espace qui sera aménagé dans la maison du patrimoine et de l'architecture, au 68 rue Léon Bourgeois, devrait abriter la quasi totalité des oeuvres du dessinateur. La volonté de la Ville est d'en faire "un lieu de vie". On y trouvera, outre une exposition permanente de l'oeuvre de Cabu, des expositions temporaires et le maire de Châlons-en-Champagne Benoist Apparu précise: "On pourra aussi accueillir des chercheurs ou même des colloques sur la liberté d'expression".

"Avec Marie-Thérèse, sa soeur, Michel, son frère, nous voulons que la mémoire de son oeuvre soit pérenne. Il nous reste ses dessins. Il avait tout vu, tout compris et tout croqué, marque ultime des grands artistes", conclut Véronique Cabut dans son communiqué. Cet espace dédié à son époux devrait ouvrir d'ici la fin de l'année 2017.