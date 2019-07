Un établissement de tourisme azuréen sur deux sanctionné par la répression des fraudes

Alpes-Maritimes, France

Pendant que vous placez vos doigts de pied en éventail, eux veillent au grain ! Les agents du service de la direction de la protection des populations de la préfecture des Alpes-Maritimes sont pleinement mobilisés durant les deux mois d'été. Depuis le premier juin et jusqu'au 15 septembre l'opération interministérielle vacances est lancée. Des contrôles sont réalisés tous les jours dans les restaurants, les centres de vacances, les organismes qui accueillent des enfants ou les bases nautiques.

Qui sont ces agents ?

Ils sont une vingtaine et contrôlent à la fois les diplômes des moniteurs qui s'occupent de vos enfants, les mesures de sécurité, les équipements, l'hygiène dans les restaurants mais aussi et on le sait moins : les prix, la non-concurrence déloyale et l'accessibilité des informations pour le client.

Les Alpes-Maritimes département mauvais élève

Pour l'heure pour cette saison 2019, la répression des fraudes a contrôle 35% d'organismes sur les 800 d'objectif fixé. Et le constat est là : plus d'un établissement sur deux était en infraction. Le département est le deuxième de France en matière de fermetures administratives derrière l’Île de France : jusqu'à 80 établissements sont fermés par an pour des problèmes d'hygiène ou de sécurité.

Ecoutez Nathanaelle Mignot de la protection des populations Copier

Que risque un établissement qui n'est pas en règle ?

D'abord un avertissement ou la fermeture administrative mais il peut aussi y avoir des sanctions pénales : 150.000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.

Le reportage au centre nautique de Cannes Copier

à lire aussi Tourisme en Dordogne : près de 600 contrôles de la répression des fraudes prévus cet été

Le contrôle des diplômes © Radio France - Fabien Fourel

Base nautique contrôlée © Radio France - Fabien Fourel