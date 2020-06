Après la noyade d'un adolescent dans l'Ouvèze jeudi à Sorgues, il faut rappeler que la baignade n'est pas autorisée dans une majorité de cours d'eau du département et elle est très réglementée ailleurs. 13 lieux de baignade en eau douce sont référencés pour cette saison en Vaucluse par l'ARS.

Un été annoncé comme caniculaire et une campagne contre les risques de noyade

Même sur les lieux de baignade surveillés il ne fait pas quitter des yeux ses enfants, les najeurs-sauveteurs observent l'ensemble des baigneurs et ne peuvent se focaliser sur un enfant en particulier comme ici au lac de Monteux

Les noyades sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Cet été décrit par avance comme très chaud beaucoup seront tentés d'aller se tremper dans des cours d'eau ou étangs d'autant que certaines piscines resteront fermées pour raison sanitaire. Les zones naturelles de baignade autorisées sont clairement identifiées par des panneaux et elles sont treize en Vaucluse. L'Agence Régionale de Santé vient publier la carte de la qualité des eaux de baignades dans le département pour la saison estivale. Un seul de ces lieux présente une qualité insuffisante, c'est dans le Toulourenc sous le pont du hameau de Veau à Malaucène tandis qu'à Entrechaux pour l'Ouvèze sous le pont romain des modifications en cours ne permettent pas de déterminer la qualité de l'eau .

Se baigner n'est pas anodin et requiert quelques réflexes même si on est bon nageur

Si il y a le respect des interdictions comme le rappelle la campagne lancée à nouveau cet été par le gouvernement il y a des réflexes essentiels sur les lieux de baignade autorisés comme chez soi en privé et en particulier pour les enfants. Le commandant Jalabert, conseiller technique sur les interventions en milieu aquatique au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Vaucluse le rappelle : " Même dans 20 centimètres d'eau un enfant peut se noyer en moins de deux minutes et en silence.

Une noyade sur cinq en France se passe dans une piscine privée - commandant Alain Jalabert du SDIS Vaucluse

Quand les enfants ne savent pas nager où très mal il faut les équiper de brassards ou de bouées normalisés et puis le premier des principes c'est d'assurer une surveillance. Un jeune qui se baigne dans une piscine , c'est un adulte qui surveille. Il faut rappeler que une noyade sur cinq en France se passe dans une piscine privée."

Avec les fortes chaleurs qui vont sévir , ne pas oublier aussi de se mouiller la tête , la nuque et le ventre en rentrant progressivement dans l'eau surtout en plein soleil . Soleil auquel on ne se sera pas surtout longuement exposé avant de se baigner. L'hydrocution est aussi une des causes courante de noyade.

La carte des treize lieux naturels de baignade autorisés en Vaucluse et la qualité des eaux pour la saison 2020 - Agence Régionale de Santé Paca

