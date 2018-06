Amiens, France

"Un été bien entouré", c'est le nom du dispositif mis en place cet été par la mairie d'Amiens, pour "entourer" au mieux les personnes âgées isolées, notamment en cas de fortes chaleurs. Un "registre de prévention canicule" existe déjà (une obligation dans toutes les communes depuis 2004, après la fameuse canicule de 2003, NDLR), mais uniquement sur la base du volontariat. Conséquence : à Amiens, on compte 20 000 séniors (dont la moitié âgés de plus de 75 ans), mais 2 300 seulement sont inscrits sur cette liste...

Alerter au plus vite

La municipalité appelle donc les Amiénois à inscrire leur proches, et à signaler en mairie toutes les personnes fragiles. L'inscription dans ce registre est très rapide, et très utile, aussi : les personnes recensées sont prévenues en priorité et localisées plus vite par les secours lors de fortes chaleurs, explique Annie Verrier, adjointe au maire en charge de la santé : "En cas d'alerte jaune ou orange, elles et leurs proches recevront un SMS ou un message téléphonique leur indiquant de se protéger de la chaleur."

Le but est de repérer le plus vite possible les personnes isolées."

Les personnes âgées peuvent même se faire aider par des associations, comme "Les voisins solidaires", ou par les bénévoles. Catherine Girard, directrice de la cohésion sociale et du CCAS d'Amiens, poursuit : "Le but est de repérer le plus vite possible les personnes isolées pour leur permettre d'avoir un contact, un lien, et indiquer aux secours les personnes à mettre à l'abri en priorité. Nous avons donc des SMS et des messages d'appel, qui permettent de joindre dans les cinq minutes les 2 300 personnes inscrites dans le registre."

Et ce tout au long de l'année, même en cas de catastrophe naturelle. Cet été à Amiens, des dizaines de professionnels, de bénévoles et de jeunes en service civique ont une mission : passer des coups de fils réguliers à nos aînés et leur rendre visite.