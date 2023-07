"Un été dans nos quartiers" : ces Toulousains qui ont monté leur entreprise aux Arènes et à Basso Cambo

F.M et C.F.

France Bleu Occitanie a rencontré des Toulousains qui tiennent un kebab et un foodtruck

France Bleu Occitanie réalise une série exceptionnelle intitulée "Un été dans nos quartiers". Nous passons notre été avec les habitants de quartiers dit "sensibles" ou prioritaire. Ce lundi, direction d'abord les Arènes puis le marché de la Reynerie pour rencontrer un Toulousain et une Toulousaine qui ont créé leurs entreprises.

"Des familles du coin" viennent au kebab de Mohammed

Aux Arènes, à la frontière avec Bagatelle (Mirail), Mohammed, 43 ans, travaille tout l'été. Il tient un snack kebab, en coin de rue. Originaire de Rouen, il s'est installé là en 2017. Et pour lui son métier est une fierté, parce qu'il créé du lien entre les habitants du quartier.

"Ce sont des familles du coin qui viennent manger ici. Dans les quartiers, la vie est difficile. Et un repas chez moi c'est très abordable. On fait même des remises", raconte le restaurateur dans sa cuisine, "par 50 degrés" comme il dit. Sa philosophie? Cuisiner avec amour des produits frais et surtout permettre aux habitant de se réunir pour autour d'une belle assiette.

"Il faut ramener de la vie ici, installer une vie de quartier"

Mohammed est en train de se lancer également dans une pizzeria. "Je suis très fier d'ouvrir encore un commerce ici. Avant ici, c'était abandonné. Quand je suis arrivé ici personne ne voulait rien développer. Pourtant, c'est tranquille ici". Il regrette l'image que l'actualité renvoie de son quartier, notamment après les émeutes urbaines suite à la mort de Nahel : " Tout se passe très bien. Certes, parfois il y a quelques petits soucis avec certains jeunes, mais il faut aussi les comprendre. Il faut ramener de la vie ici. Installer une vie de quartier". Chez Mohammed, tout le monde se croise, se rencontre, discute, se raconte sa journée. "J'espère mettre un peu de bonheur dans la vie des gens. Avec mes bons sandwich!", s'amuse t-il, les yeux rieurs. Aujourd'hui, son souhait le plus cher et de continuer à faire vivre sa boutique et voir d'autres commerçants faire vivre ce quartier qui l'a adopté.

Galettes, smoothies et gâteaux sur le marché de la Reynerie

Sur le marché de la Reynerie, c'est une autre Toulousaine qui nous raconte son entreprise : Bouchra, 46 ans, vit à Basso Cambo et fait les marchés avec son foodtruck "Macaroons et compagnie". Tous les jeudis elle est sur le très fréquenté marché de la Reynerie (7h- 14h). Elle s'est lancé il y a deux ans. C'est sa 5e affaire, autrefois elle a eu notamment des restaurants, qui lui coûtait trop cher, elle a donc décidé d'acquérir ce camion, pour un peu plus de 5.000 euros, financé avec l'aide de l'ADIE. En plus des marchés, elle sera aussi tous les après-midi de l'été sur la nouvelle base nautique du lac de la Reynerie (où des activités gratuites comme du tir à l'arc, de la marche, du canoé, du paddle, ou encore des films en plein air sont proposés).

Bouchra vend des galettes, entre 3 et 5 euros, des smoothies à 3 euros, des gâteaux aux amandes ou des makroutes. "Les galettes, les gens m'en demandent beaucoup!", détaille-t-elle. Elle ne se paie pas encore, et réinvestit dans du matériel. Aux jeunes qui aimeraient se lancer elle dit "allez-y mais seulement si vous aimez ça, rencontrer les gens, discuter avec eux et leur donner à travers la cuisine des bienfaits !"

