"Un été dans nos quartiers" : la gentrification du quartier Empalot à Toulouse inquiète ses habitants

En juillet et août, France Bleu Occitanie réalise une série exceptionnelle intitulée "Un été dans nos quartiers". Nous passons notre été avec les habitants de quartiers prioritaires, souvent qualifiés de "sensibles" voire "difficiles". Ce lundi, nous avons rendez-vous à Empalot, à Toulouse, un quartier en pleine mutation, afin de découvrir les préoccupations des habitants

ⓘ Publicité

Une mauvaise réputation

"Quand on tape ''quartier difficile Toulouse'' sur le moteur de recherche Google, le quartier Empalot arrive en premier", regrette Etelin, 27 ans. Ce jeune homme habite le secteur depuis toujours. Installé avec ses amis en face du magasin Lidl, ils nous parlent de leur quartier : "C'est exagéré parce que c'est un quartier très convivial. Il est plus accueillant que certains quartiers toulousains. Le sourire des gens est présent ici. Et avec le nouveau pont pour aller jusqu'à la Prairie des Filtres, ça sera encore mieux", raconte le jeune homme de 27 ans. Un avis partagé par un jeune homme de 18 ans : "Ça fait 18 ans que j'habite ici, et je n'ai jamais eu de problème. Les habitants sont très gentils. Contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, c'est calme".

En revanche, tous regrettent la gentrification du quartier. Avec les nouveaux immeubles, la population change à Empalot.

Le quartier toulousain va vivre une métamorphose d'ici 2030 © Radio France - Nina Valette

"Ils détruisent nos bâtiments et ils nous font partir"

Un quartier en totale mutation depuis plusieurs années. La déconstruction des bâtiments datant des années 50 a commencé en 2012. Près de sept grandes barres d'immeubles ont été démolies. En tout, 650 logements seront détruits d'ici 2030 et 1900 seront reconstruits. Un changement qui inquiète pourtant ce jeune homme assis en face du magasin d'alimentation. "Ils ne font que détruire. Ils démolissent nos bâtiments et nous font partir. Cela change le quartier et ce n'est plus fait pour nous."

Un avis partagé par Joëlle, 70 ans. Elle habite le quartier depuis 1977. "J'aime mon quartier, je n'ai pas envie de le quitter. Sauf qu'ils sont en train de détruire les barres d'immeubles, et j'ai peur que le quartier change. Parce que les logements neufs coûtent cher, et les gens comme nous, n'ont pas trop d'argent, se retrouvent à devoir aller plus loin. Les nouveaux habitants ont davantage de moyens, ils peuvent acheter, et cela entraîne un changement dans la mentalité ici".

Anne Marie habite le quartier depuis 1979. Elle a déjà déménagé deux fois après la destruction de ses deux immeubles. "Je veux rester ici parce que j'aime le quartier. Il y a plus de 40 nationalités, et j'aime les gens qui ont un grand cœur. Pour rien au monde je ne veux quitter le quartier. Ces liens, ils sont impossibles à rompre. Mais nos moyens ne nous permettent pas d'aller dans les nouveaux logements des habitants. Il faudra sûrement des années pour créer des liens avec ces nouveaux résidents"

La déconstruction des bâtiments datant des années 50 à Empalot a commencé en 2012 © Radio France - Nina Valette

"Un été dans nos quartiers", notre série estivale 2023

Tous les lundis, "un été dans nos quartiers", à écouter et à (re)lire sur France Bleu Occitanie :

Épisode 1 : A Bagatelle, certains partent et d'autres restent pour les vacances

Épisode 2 : J'ai monté ma boite dans mon quartier" aux Arènes et à Basso Cambo

Épisode 3 : Des ateliers pour trouver un travail à Bellefontaine

Épisode 4 : Une médiathèque temporaire pour ne pas perdre le lien quartier Cantepau à Albi

Épisode 5 : La gentrification du quartier Empalot inquiète ses habitants