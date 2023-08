"Un été dans nos quartiers" : le centre social de La Vache, à Toulouse, véritable "poumon" du quartier

Il reflète parfaitement ce qu'est le quartier de La Vache, au nord de Toulouse (Haute-Garonne) : les Izards bien sûr, mais pas que. La Vache, c'est une grande mixité sociale qui se reflète dans son centre social, implanté ici depuis plus de 30 ans. Géré par l'association "Alliances et cultures" , il bénéficie à un millier d'habitants chaque année, de tout âge. Un acteur essentiel, incontournable même diront certains. Toutes les activités, les rendez-vous, animations, qui sont proposées ponctuent le quotidien de chacun.

Des liens très forts entre adhérents

Près de 35 retraités participent chaque semaine au Café citoyen du centre social. © Radio France - Lise Dussaut

Pour les plus âgés, il y a un rendez-vous immanquable. Tous les vendredis après-midi, entre 14h et 18h, place au "Café citoyen". Sous l'égide d'une médiatrice sociale, Cathy, des retraités pour la plupart, beaucoup de femmes, se retrouvent, juste histoire de papoter, d'échanger, de voir du monde. Un moment "extrêmement important" confie Cathy, elle-même très attachée à chaque personne qui y est inscrite. Elle connaît par cœur leur caractère. Avec le temps, les liens qui se sont créés sont aujourd'hui très forts.

Le centre social propose tout au long de l'année un large panel d'activités susceptibles d'intéresser les plus âgés. Des cours de gym senior, des cours de couture, de cuisine. Mais aussi des ateliers informatiques, pour se familiariser avec un ordinateur. Il y a aussi de l'aide pour l'administratif.

Comme le dit la formule, de 7 à 77 ans

Mais ce qui marque au centre social, c'est qu'il y a des personnes de tout âge. Les tout petits peuvent aussi y trouver leur compte, avec une sacré ludothèque par exemple. Chacun pioche parmi ses besoins, ses envies. Cela commence par une activité, puis on en découvre une autre, encore une autre. Il y a aussi des activités plus ciblées, plus ponctuelles. Comme cet été une initiation au dessin sur ordinateur et à l'impression 3D. Autour de la table, des jeunes, des parents...

Cet après-midi là, les adhérents du centre peuvent découvrir le dessin numérique ainsi que l'impression 3D. © Radio France - Lise Dussaut

A La Vache, tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Yassine, Nadir et Tim, trois ados de 13 ans, passent eux leurs vacances ici, au centre social (bien qu'il soit fermé environ trois semaines en août).

Pour certains, le centre social est un vrai rayon de soleil dans un quotidien parfois difficile. Ici, l'adhésion annuelle coûte jusqu'à huit euros par famille. Selon la situation, cela peut être gratuit. Des suppléments peuvent être demandés selon les sorties.

Les imprimantes 3D. Attention, elles requièrent de la patience. Comptez 20 minutes rien que pour un porte-clés... © Radio France - Lise Dussaut

