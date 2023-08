Un été dans nos quartiers : quand des ateliers scientifiques s'installent au pied des immeubles à Colomiers

Toutes les semaines cet été, France Bleu Occitanie met en valeurs des initiatives dans les quartiers dits "prioritaires. Après vous avoir parlé de la médiathèque de Cantepau, à Albi, ou encore d' entrepreneurs qui ont monté leur boîte au Mirail, on vous raconte ce lundi des ateliers scientifiques menés aux pieds des immeubles. Des animateurs et animatrices de l'association "Les Petits Débrouillards" proposent aux enfants et à leurs parents les "Cités débrouillardes", des expériences pendant trois heures, tous les après-midis, durant une semaine. C'est gratuit et sans inscription.

De l'éducation populaire

Ce mardi 1er août, la tente jaune de l'association est installée devant la maison citoyenne d'En Jacca, à Colomiers, allée du Bailatous. Marly, 19 ans, une des animatrices, apprend à deux jeunes participants à faire une lampe à lave artisanale, avec du vinaigre blanc coloré, du bicarbonate et de l'huile. Sarah, maman de Mathis, 7 ans, participe avec son fils et apprécie : "On va essayer avec les cousins cousines, qui viennent à la maison. C'est super que le quartier bouge comme ça!" Mélanie, autre animatrice apprécie le côté "éducation populaire et je redécouvre les sciences en s'amusant".

Adeline Carsoule, responsable de la maison citoyenne d'En Jacca apprécie que "les familles découvrent les sciences, de manière ludique, avec du matériel qu'on a la maison, de la récup'." La maison citoyenne d'En Jacca propose, comme les six autres de Colomiers, de l'aide aux démarches administratives, de l'aide aux vacances, de l'accompagnement à la scolarité etc.

Les Petits Débrouillards eux organisent des ateliers du 7 au 11 août, à Tabar, autour du 15 août aux Trois Cocus, du 21 au 25 août à Cugnaux. Des goûters sont offerts à chaque fois à la fin de chaque semaine !