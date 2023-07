"Un été dans nos quartiers" : une médiathèque temporaire pour ne pas perdre le lien quartier Cantepau à Albi

Chaque lundi, France Bleu Occitanie vous propose une série, "Un été dans nos quartiers" : après les émeutes suite à la mort de Nahel à Nanterre, la vie reprend son cours. Chaque semaine une initiative est mise en lumière.

C'est un préfabriqué de 150 mètres², rempli de livres : BD, romans, mangas et jeux de société. La médiathèque temporaire de Cantepau, à Albi avenue Mirabeau a rouvert au public le 18 juillet dernier, mais pas dans la maison de quartier comme c'était le cas jusque là, elle est en travaux. En attendant la construction d'une toute nouvelle infrastructure, les habitants sont heureux de retrouver leur médiathèque.

Plus de 800 inscrits

Même si, "c'est petit", concède Véronique, une habituée, "ça reste intime, mais il y a des livres c'est l'essentiel !" Laëtitia accueille les plus de 800 inscrits : "Les lecteurs sont agréablement surpris de découvrir cet espace. Au début c'était un peu effrayant pour eux. On a cette vision de bâtiment de chantier austère, en fait le lieu est très clair et de l'extérieur c'est très joli." Il faut dire que le revêtement extérieur en bois casse un peu ce côté chantier du préfabriqué qui restera en place pour au moins un an et demi.

Un emplacement pour une fresque et un revêtement en bois pour "habiller" le préfabriqué © Radio France - Shannon Marini

Même si le Grand Albigeois compte quatre médiathèques (Albi centre, Cantepau, Lescure et Saint-Juéry), maintenir une structure au sein de Cantepau est très important pour Coralie Hollard, la responsable de la médiathèque de Cantepau. "Il y a des personnes qui ont toujours apprécié cette petite structure de proximité. On a peut-être moins de choix, mais c'est plus facile de s'y retrouver. C'est ce que l'on nous a fait remonter par rapport à la médiathèque du centre. Garantir une continuité nous semblait important. On a beaucoup d'accueil de classes, de jeunes qui en un an et demi de coupure auraient oublié l'existence de la médiathèque."

Entre la médiathèque provisoire et la construction de la nouvelle structure, le coût s'élève à 3 millions 200.000 euros, subventionné à 60% par l'Etat. Les travaux de la nouvelle médiathèque permanente débuteront début 2024, pour une ouverture au public prévue en 2025.