Un été record pour les pompiers vosgiens sur le front des incendies de forêt

Les pompiers vosgiens ont été sur tous les fronts cet été. Les incendies de forêt ont été nombreux dans le massif avec de gros feux records et une mobilisation inédite.

L'heure est au bilan pour cet été exceptionnel. Du jamais vu pour les pompiers des Vosges. Une semaine a été particulièrement difficile. En plein pic de chaleur et en crise sécheresse, la semaine du 6 au 13 août a été historique.

Une vingtaine d'incendies de forêt ont eu lieu. L'incendie à Mortagne a brûlé 30 hectares. C'est un record dans le département... battu seulement deux jours plus tard, le samedi, avec le feu de forêt du Ménil. Plus de 70 hectares partis en fumée cette fois-ci. Durant cette fameuse semaine, les interventions pour incendie ont représenté 15 à 20% des interventions incendie sur un an !

Une mobilisation record des pompiers

Les soldats du feu ont été mobilisés de manière inédite. En tout, 1709 unités se sont relayées sur les différents feux vosgiens, 589 engins ont été engagés et, pour la première de l'histoire du département, un hélicoptère bombardier d'eau d'Annecy a été envoyé en renfort.

L'entraide entre les services départementaux à fonctionné à plein régime. Des centaines de pompiers sont venus des départements limitrophes pour prêter main forte. Les plus loin sont venus de la Marne, une première une nouvelle fois.