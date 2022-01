Un étudiant bordelais lance le "Tinder" de la présidentielle, l'une des applis les plus téléchargées en France

Dès son lancement le 3 janvier, l'application Elyze a connu un succès fulgurant. Elle compte déjà près de 400.000 utilisateurs partout en France et elle est même en ce moment l’une des plus téléchargées sur l’app store.

So co-fondateur, le bordelais Grégoire Cazcarra, actuellement étudiant à l'ESCP à Paris, est parti d’un constat qui le désolait : 9 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter lors des dernières élections régionales. Il a donc réfléchi avec un ami François Mari, à la manière la plus efficace et directe de les ramener vers la politique, avec en ligne de mire l'échéance de la présidentielle.

Un appli sur le modèle de Tinder

Une fois l'application téléchargée, l'utilisateur se retrouve face à une liste de 50 à 100 propositions politiques issues des différents programmes des candidats à la présidentielle qui défilent sous ses yeux. Et comme pour Tinder, l'utilisateur doit balayer l'écran afin de répondre par oui non ou ne sais pas. Une fois ce travail terminé (il faut répondre à un assez grand nombre de questions pour que les résultats soient optimum) l’algorithme analyse les réponses et donne le top 3 dans candidats dont l'utilisateur se trouve le plus proche.

Il est aussi possible d'aller voir en détails leurs programmes et leurs autres propositions, et de retrouver des anecdotes les concernant comme par exemple leur série préférée. Une application entièrement neutre assurent les deux cofondateurs, puisque tous les candidats ont sur l’appli le même nombre de propositions et donc la même chance d’arriver sur le podium final.