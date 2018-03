Un étudiant à Nancy a lancé une application pour informer en temps réel les usagers de la SNCF. Les voyageurs peuvent renseigner les retards de trains ou les accidents ferroviaires par exemple. Et ça marche ! Déjà plus de 20 mille personnes l'utilisent en France.

Nancy, France

Jonathan Jean, 20 ans, est étudiant en troisième année dans une école d'informatique à Nancy. Depuis le 1er mars, son application née en Lorraine "RailZ" est disponible dans toute la France et déjà plus de 20 000 personnes l'utilisent. Basée sur un modèle collaboratif, elle permet aux voyageurs de renseigner en temps réel les retards de trains, les accidents ferroviaires ou le confort à bord d'un train par exemple.

"Les données fournies par la SNCF sont enrichies des données des usagers sur le terrain"

Testé sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg

En juillet dernier, Jonathan Jean a testé son application sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, qu'il empruntait tous les jours pour aller en stage._"J'avais 1h33 de trajet théorique, et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque d'infirmation,explique cet étudiant. On arrivait souvent à Luxembourg avec 5 ou 10 minutes de retard sans savoir toujours pourquoi."._Dès le départ, RailZ a connu un petit succès puisque 4 000 utilisateurs l'ont utilisé sur cette ligne du Grand-Est. Depuis, deux autres étudiants de l'école d'informatique du créateur ont rejoint l'aventure "RailZ". Ils ont pour projet de se rapprocher de structures comme la métropole du Grand Nancy ou la région pour revendre des statistiques sur la SNCF.