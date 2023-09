Un étudiant de Rouen prépare un documentaire sur le harcèlement scolaire

Aujourd'hui, il "va bien" il dit même "vivre sa meilleure vie". Hugo Dutrait suit les études qu'il a choisies, le droit à l'université de Rouen (Seine-Maritime), travaille comme animateur à la radio Espace Normandie pour les financer et sur le temps qu'il lui reste mène des projets qui lui tiennent à cœur. Comme ce projet de film documentaire sur le harcèlement scolaire.

"C'est un sujet intime et subjectif" au départ souligne le jeune homme, âgé de presque 20 ans, puisqu'il a lui-même été victime de harcèlement à son arrivée au collège, dans le secteur de Pont-Audemer (Eure). "C'était des insultes, des coups, tous les jours. Cela vous poursuit, cela ne s'arrête jamais. On y pense le soir, la journée, le week-end".

Le calvaire a duré pour lui presque deux ans et ce n'est pas faute d'avoir parlé, d'avoir alerté. "On m'a répondu que j'étais une éponge, que j'absorbais tout". Ce terme le fait encore bondir. Comme si c'était la faute de la victime, comme si on lui répondait qu'elle n'avait qu'à s'endurcir. "Moi j'ai pensé à mettre fin et à mes jours et je me suis fait engueulé !" raconte-t-il encore.

Une vision de la société qu'il faut changer

Hugo Dutrait a recueilli pour son film près d'une trentaine de témoignages, s'est entretenu avec des experts, psychologues, élus et cela lui a aussi permis de mettre des mots sur ces propres blessures. "J'ai appris à déculpabiliser, à me dire que non ce n'était pas ma faute ni celle des victimes qui me parlaient". Car pour lui, il y a comme un système qui minimise toujours les violences. "On parle de chamaillerie, de jeux" mais ce sont des violences. Pour lui c'est une vision de la société qu'il faut changer.

Il compare avec les autres formes de harcèlement. "Le harcèlement au travail, avant on disait que c'était le prix à payer pour monter dans la hiérarchie, ou le harcèlement sexuel qu'on justifiait au nom des tenues jugées provocatrices des femmes". Ce regard et cette culpabilisation des victimes, c'est cela qu'il veut dénoncer dans son documentaire.

Car si lui s'en est sorti et insiste pour dire "qu'on peut s'en sortir", Hugo Dutrait vit encore avec des séquelles de ces violences et notamment le manque de confiance en lui et de confiance envers les autres. "La blessure, elle est toujours là".

Le jeune homme espère pouvoir sortir son film, intitulé L'école de la peur, sur Youtubre le 9 novembre prochain à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Mais il se réserve la possibilité d'avoir un peu de retard en fonction de son emploi du temps, très chargé.