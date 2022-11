Un étudiant havrais revient de la Cop 27, il pousse pour le développement des "green bonds" pour tous

Naman Kapoor a 21 ans, et est étudiant à Sciences Po Le Havre. Il vient de passer une semaine en Egypte à Charm el-Cheikh pour participer à la Cop 27. Naman Kapoor faisait partie de la délégation du GAUC (Global Alliance of Universities on Climate) un réseau d'universités du monde entier, et Naman Kapoor a été choisi pour faire partie des 14 jeunes ambassadeurs du GAUC.

Du 6 au 13 novembre, il a rencontré , décideurs, chefs d'état ou ministres du monde entier et il raconte avoir "parfaitement conscience de l'honneur qui lui est fait , mais aussi de la responsabilité de représenter la jeunesse du sous continent indien." ..

Avec ses autres collègues étudiants il a alerté sur la nécessité d'écouter les jeunes et il a adressé un courrier aux plus grands dirigeants. Courrier auquel la France s'est engagé à répondre.

Si Naman Kapoor était en Egypte c'est bien sur car il représente le deuxième pays le plus peuplé au monde mais c'est aussi car il s'est fait remarqué avec sa proposition du financement du changement climatique. Avec cette idée d'une plateforme démocratisée de "green bonds", ces obligations vertes :

"Une obligation verte est essentiellement un pont entre les projets verts et les marchés de capitaux et les investisseurs, explique t-il . Il aide généralement à financer le développement durable. Mais le marché des obligations vertes est contrôlé par quelques acteurs fortunés et présente des barrières à l'entrée pour les investisseurs particuliers comme moi. J'ai donc émis l'hypothèse d'une plateforme qui démocratise les obligations vertes en donnant la possibilité aux investisseurs particuliers d'y investir. Dans cet instrument financier, cela aide également les investisseurs de détail en les aidant à diversifier leurs portefeuilles d'investissement avec des actifs qui luttent contre l'inflation et avec des rendements plus élevés que les dépôts fixes et avec un risque moindre que le marché boursier.

Cela contribue également à rendre le monde plus vert car il canalise les fonds vers la réalisation de projets à travers ce projet. J'ai imaginé des possibilités d'élargir la base d'investisseurs pour financer l'énorme déficit de financement climatique et également d'inciter davantage de personnes à investir pour résoudre ce problème du réchauffement climatique. "