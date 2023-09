Un étudiant marseillais filmé en train de mâcher une souris vivante

Les images sont choquantes et d'une cruauté terrible dénonce la fondation de défense des animaux 30 Millions d'amis. Ces images ce sont celles d'un étudiant marseillais qui lors d'une soirée d'intégration des classes préparatoires du lycée Thiers à Marseille aurait introduit dans sa bouche une souris vivante dans le but de la mâcher jusqu'à la mort. Le rongeur appartiendrait à l’une des élèves du lycée. Le jeune homme aurait accepté de relever un défi.

Sur son site internet, la Fondation 30 Millions d’Amis assure avoir contacté le rectorat d’Aix-Marseille qui n’a pas souhaité faire de commentaires, les faits se déroulant lors d’une « soirée arrosée hors du lycée ». Elle reconnaît toutefois une « affaire choquante ». La direction du Lycée Thiers de Marseille, elle non plus n’a pas souhaité commenter l’affaire. La fondation 30 Millions d'amis dit avoir porté plainte pour acte de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort d'un animal.