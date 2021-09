Châteauroux : trois chefs s'allient en cuisine pour mettre en valeur les produits du Berry

Un menu à emporter qui met en avant le patrimoine culinaire du Berry. Voilà ce que l'on pouvait commander ce midi à Châteauroux, sur la place de la République, dans le cadre de l'événement "Terr'Des Chefs" organisé par les Jeunes Agriculteurs. Une première édition appelée à être reconduite tous les ans. Un petit marché de producteurs locaux jouxte le stand des cuisiniers, pour mettre en avant également les produits locaux.

200 repas à emporter

Pour cette première édition, légèrement assombrie par la pluie battante, trois chefs castelroussins ont élaboré le menu. Julien Marchès du restaurant le Petit Boucon s'est chargé de l'entrée, Christophe Marchais de Jeu2Goûts du plat, et Alexandre Gatefin de l'Avant Garden du dessert. Au total, ils ont concocté 200 plats à emporter ou à déguster sur place sous condition d'être muni d'un pass sanitaire. Parmi les ingrédients mis à disposition, des produits phares du Berry comme la lentille, la carpe, ou encore le fromage de chèvre.

Un petit marché de producteurs s'est installé à côté des restaurateurs place de la République © Radio France - Manon Klein

Rapprocher producteurs et agriculteurs

L'objectif de l'événement est de défendre les produits locaux, et d'amener producteurs et agriculteurs à se rapprocher pour défendre ensemble ces ingrédients. "C'est important, parce qu'il y a un vrai travail, un vrai circuit à faire valoir. Je pense que dans le futur, il faudrait que ça se passe de plus en plus comme ça. Malheureusement parfois on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on a dans l'assiette et de ce que l'on a dans la bouche. Travailler des produits locaux c'est bien, mais je pense aussi que l'on a pris l'habitude de manger simplement et rapidement et donc du coup, il y a peut-être des choses qui se perde et qu'il faut ramener au goût du jour" analyse Alexandre Gatefin.

Quelques producteurs ont installé un stand pour valoriser les produits du Berry © Radio France - Manon Klein

Cet événement doit permettre d'offrir une belle vitrine aux producteurs, pas toujours spécialistes de la communication, comme l'explique Jérémy Debelle, des Jeunes Agriculteurs : "Un producteur il est là pour produire et vendre son produit, il y en a qui ont du mal, donc on est un intermédiaire". En venant à Châteauroux, Jérémy Debelle espère que l'événement permettra de sensibiliser un public plus "urbain" au travail des producteurs dans la campagne.