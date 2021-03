Un ex citoyen volontaire vient de remporter une bataille contre le Ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'Etat qu'il avait saisi pour n'avoir pas été indemnisé entre 2009 et 2013, bien que les textes le prévoyait.

Un ex citoyen volontaire varois fait condamner le Ministère de l'Intérieur pour non indemnisation

Le Conseil d'Etat vient de donner raison à un ex citoyen volontaire varois qui avait saisi la haute juridiction administrative afin d'obtenir une indemnisation rétroactive de ses 4 années d'appartenance au dispositif mis en place par le Ministère de l'Intérieur dès 2003. Mais de 2009 à 2013 pour Gérard Vidal, un pradétan.

C'est pourtant écrit noir sur blanc dans l'article 7 de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. "Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées". C'est donc muni de nombreux documents attestant de sa participation au dispositif des citoyens volontaires dès 2009 que Gérard Vidal a écrit un courrier au Préfet lui demandant une indemnisation. L'homme indique qu'il n'a pas eu de réponse. Pas plus d'ailleurs que son avocat qui formalise le courrier peu de temps après, le rendant un peu plus officiel.

Gérard Vidal saisit alors le tribunal administratif de Toulon, mais il est débouté, au motif qu'il n'apporte pas la preuve de son travail. Il fait appel. Et même si le rapporteur public va alors dans son sens et chiffre l'indemnisation à 11 400 euros, la cour d'appel administrative de Marseille le déboute également, selon les mêmes motifs, malgré des pièces attestant de son investissement dans le dispositif.

Lorsqu'il signe son contrat en 2009 et que le Préfet lui remet insigne et blouson attestant de son engagement au sein des citoyens volontaires, Gérard Vidal est très fier de pouvoir servir, à sa manière, la Police nationale. Dégonfler des tensions entre voisins, faire de la prévention contre les vols pendant les périodes de grande affluence, des petites enquêtes de voisinage, Gerard est très investi. Il consacre les après midi de chaque mardi et chaque jeudi à cette tâche, sans parler des missions ponctuelles qui se rajoutent, comme établir des procurations avant des élections. Des heures et encore des heures et surtout avec son propre téléphone, et son véhicule personnel sans aucune indemnisation. "Tout profitait à la police nationale, et nous, nous étions les esclaves de la police nationale. Cela n'est pas normal que le Ministère de l'Intérieur n'indemnise pas ses effectifs" indique aujourd'hui cet ex citoyen volontaire qui a décidé de donner de son temps désormais à l'Administration pénitentiaire.

Des années de procédure pour finalement aboutir il y a quelques jours à une décision favorable du Conseil d'Etat qui enjoint le Ministère de l'Intérieur à verser 3000 euros à Gérard Vidal pour les frais engagés, et surtout, renvoie l'affaire devant la Cour d'appel administrative afin, cette fois ci de fixer l'indemnisation.

"J'ai failli abandonner car moi le petit contre le grand, c'était long et difficile, mais j'ai tenu. Et j'espère surtout que ceux qui sont dans le même cas que moi vont faire reconnaître leurs droits" témoigne Gérard Vidal.