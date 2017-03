Un exercice attentat grandeur nature dans un collège de Verdun sur le Doubs

Ce mercredi avait lieu un exercice de simulation attentat au collège des Trois Rivières de Verdun sur le Doubs. Une simulation grandeur nature et très réaliste. 300 personnes, forces de l'ordre et pompiers ont été mobilisées.

Un exercice attentat de plus. Depuis les attentats de Paris et de Nice, ils se multiplient en France, et en Bourgogne aussi. Cette fois-ci, il se passait en Saône et Loire, à Verdun sur le Doubs, au collège des Trois Rivières.

Les élèves de l'école de gendarmerie jouaient les victimes. © Radio France - Soizic Bour

300 personnes mobilisées

Ce mercredi, 300 personnes ont été mobilisées, des gendarmes, des pompiers, des policiers, le SMUR, mais aussi des agents de la brigade anti criminalité de Chalon-sur-Saône. L'exercice s'est déroulé dans le collège, qui était vide au moment de l'exercice : les collégiens avaient été évacués en amont. C'est les élèves gendarmes et infirmiers qui ont joué le rôle des victimes.

J'ai été bouleversée

Ces élèves infirmiers et gendarmes sont formés tous les jours au pire et sauver des vies, ça va devenir leur métier. Pourtant, la plupart ne s'imaginaient pas ce qu'ils ont vu et cet exercice leur a fait réaliser ce qu'ils risquent de vivre un jour. C'est le cas de Laurie, elle était figurante et jouait le rôle d'une personne décédée, dans la cour du collège. "C'était très réaliste, presque trop. Le pire, c'est quand on entendait le bruit des balles et d'un coup, plus rien, ça m'a vraiment bouleversée", raconte-t-elle, un peu émue.

Les victimes étaient jouées par des élèves infirmiers et gendarmes © Radio France - Soizic Bour

Un scénario complexe

Le scénario de l'attentat était plutôt complexe, avec deux prises d'otage simultanées et une très grosse intervention des forces de l'ordre, qui ont dû se coordonner pour réussir à sauver le plus de victimes possibles tout en sécurisant les lieux. L'exercice sert bien évidemment à former les policiers, les gendarmes et les pompiers à ce genre de situations, mais permet aussi un retour d'expérience pour éventuellement améliorer certains points.

Les membres du GIGN sont arrivés dans la matinée pour prendre part à l'exercice d'attentat. © Radio France - Soizic Bour

Des failles à combler dans le dispositif d'intervention

Et justement, il y a, selon le chef d'escadron, des lacunes, des failles dans le dispositif d'intervention. "On fait ce genre d'exercice pour améliorer les performances de nos militaires et leur faire comprendre qu'ils sont perfectibles. Il y a des ratés et c'est justement grâce aux retour d'expérience qu'on peut les corriger", note le chef d'escadron.

Même son de cloche du côté de la préfecture. "Au sortir de l'exercice, on a vu deux failles importantes : la couverture radio, qui n'est pas assez importante entre les différents services de secours et la coordination, un gros point à améliorer", explique Gérard Payet, le préfet de Saône-et-Loire.