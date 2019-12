Un exercice au sein d'une entreprise Seveso s'est déroulé à Sens dans l'Yonne

Sens, France

Simulation d'un incendie de camion à l'entrée du l'usine Chemettal à Sens

Un exercice au sein d'une usine Seveso avait lieu ce vendredi à Sens. Le scénario était le suivant : un camion contenant des produits chimiques prend feu à l'entrée de l'usine Chemettal. Cette usine du groupe BASF fabrique 30.000 tonnes de produits chimiques par an. Elle est située au nord de Sens près de commerces et d'habitations est classée Seveso seuil haut. Le préfet de l'Yonne a déclenché un PPI . Un plan particulier d'intervention comme il l'aurait fait en conditions réelles. Tout d'abord la sirène de l'usine retentit avant que les pompiers de l'entreprise se rendent sur place, sans parvenir à maîtriser le feu. Une trentaine de pompiers du SDIS sont alors envoyé sur place explique le colonel Nicolas Voilliot :"Des moyens sur le risque incendie, sur le secours à personne ont été engagés avec une ambulance sur les lieux. ensuite vous avez un premier échelon sur le risque chimique qui est basé à Sens avant des véhicules et des moyens qui vont arriver d'Auxerre".

Les pompiers interviennent pour éviter tous risques de pollution © Radio France - Renaud Candelier

Les premières habitations sont situées à quelques mètres de l'entrée de l'usine. Et les consignes sont claires explique le directeur de cabinet du préfet, Tristan Riquelme : "Normalement dès qu'un riverain entend la sirène, il doit rester confiner chez lui car il pourrait y avoir des émanations qui proviennent du camion en feu.

Des mesures sont en train d'être pratiquées par les pompiers. On voit alors deux pompiers affublés de combinaisons intégrales orange vif partir vers le site. Il faut maintenant gérer le risque de pollution précise le colonel Voilliot : "Vous avez une mesure de la pollution atmosphérique éventuelle notamment pour pouvoir lever le confinement des personnes qui sont sous le vent. Ensuite on va traiter l'impact sur les eaux et les pollutions éventuelles sur le site et les eaux pluviales de la commune.

Des pompiers équipés contre les risques chimiques © Radio France - Renaud Candelier

Face à un tel incident, les écoles, crèches et maisons de retraite ont été appelés au confinement.

L'exercice s'est terminé en milieu d'après-midi.