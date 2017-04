Un exercice d'alerte grandeur nature ce jeudi à Champfleury

Un exercice qui va mobiliser de nombreuses forces de l'ordre et de sécurité puisqu'il s'agit de tester en grandeur nature la réponse opérationnelle et celle de la chaîne de commandement face à une "tuerie de masse" en l’occurrence une attaque terroriste à la Fabrika.

Face à ce déploiement de forces il ne faudra pas s'imaginer le pire.

Mais tout ceci n'est qu'un exercice , on ne le répétera jamais assez !

Près de 300 personnes si l'on compte les figurants et de nombreux véhicules vont être mobilisés. Le site a été choisit en raison de son relatif isolement mais les riverains ont été prévenus par des flyers distribués dans les boîtes aux lettres. D'un point de vue pratique la rue Paul Achard qui passe devant la Fabrika sera coupée à la circulation dès 7 h 00 (et jusqu'à 18h00) et les avenues Eisenhower et du 27° RTA risquent d'être plus embouteillés qu'à l'accoutumée.

Il s'agit bien d'un exercice qui devrait débuter à l'heure du déjeuner et s'achever à celle du dîner.