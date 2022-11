Un exercice de crash d'avion sur la base aérienne d'Orléans-Bricy

Il y avait encore un peu plus d'activités ce 15 novembre sur la B.A 123 Orléans-Bricy. Une simulation de crash aérien a été projetée grandeur nature. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan Orsec « nombreuses victimes » (NOVI) déclenché par la préfecture. Il a réuni les secours de la base mais aussi les pompiers du SDIS, le SAMU, la gendarmerie, la direction départementale des territoires (DDT), la procureure de la République d'Orléans, bien d'autres services ainsi qu'une centaine de figurants qui ont joué les victimes.

Les secours se sont déployés sur la zone du crash © Radio France - Christophe Dupuy

Une centaine de victimes

L’objectif de cet exercice est de coordonner l‘ensemble des acteurs pour faire face à une situation réelle mais aussi de tester la sécurité de la base aérienne. Installé au PC de crise, le commandant Etienne s’apprête à organiser l’ensemble des secours sans trop savoir ce qu’il l’attend. "J'ai une petite idée mais dans la limite du raisonnable, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours en plus faut gérer le stress mais le but c'est de voir comment on réagit et après être au top si il y a un évènement réel" indique l'officier.

Le poste de commandement de crise de l'exercice © Radio France - Christophe Dupuy

Un peu plus haut dans la tour de contrôle de la base aérienne, malgré l’accident, l’adjudante Ludivine va devoir "i_ndiquer le lieu précis du crash pour guider au plus vite les secours_" tout en continuant à réguler le flux aérien "d'éventuels départs et arrivées d'aéronefs". Car la vie sur la base ne va pas s'arrêter d'un coup.

La tour de contrôle de la base aérienne © Radio France - Christophe Dupuy

Gérer l'effroi

Pendant ce temps, dans la salle de cinéma de la base, (si si il y a une salle de ciné à Bricy !), une centaine figurants, des militaires de la B.A 123 se préparent à jouer les victimes. Il sont maquillés avec la reconstitution de blessures plus vraies que nature. Des fractures ouvertes, des plaies. Le rôle de Pierre est de jouer "un gars dans le coma, le jeu d'acteur n'est pas trop difficile mais avec une fracture ouverte et un trauma crânien, la totale". Pour les secours, il s'agit d'être confronté au plus prés du réel avec tout l'effroi que cela comporte.

Des blessures plus vraies que nature chez les figurants © Radio France - Christophe Dupuy

Il est 10h15, le capitaine Grégoire, directrice de cabinet du commandant de la base de Bricy reçoit un appel. Un A400M est tombé sur une partie de la foule d'un meeting aérien. L'exercice est lancé. L'hôpital d'Orléans a déclenché son plan blanc. Le P.C de crise est activé où se rend le colonel Guillaume Vernet pour superviser les opérations de secours. Pour le commandant de la base "c_'est la situation la plus cauchemardesque avec un nombre très important de victimes pour mettre en tension tout le système_". Le colonel Vernet ajoute "l_e risque est un élément quotidien de nos missions, on l'évalue, on l'accepte, nos aviateurs se projettent tous les jours et la situation de tension actuelle nous oblige à augmenter notre tempo_".