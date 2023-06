Un exercice de gestion de crise organisé ce vendredi au barrage de Bimont

Cet exercice simule la rupture du barrage de Bimont (Commune de Saint-Marc-Jaumegarde), suite à une crue

exceptionnelle. Il est réalisé dans des conditions proches de la réalité.

ⓘ Publicité

L’objectif de cet exercice est multiple : tester les dispositions du plan particulier d’intervention (PPI), tester les actions d’évacuation sur des établissements identifiés au préalable : établissements scolaires sur les communes de Berre l’Etang, Coudoux et le Tholonet, Aix-en-Provence, tester l’alerte et l’information à la population via les différentes sirènes, sensibiliser les collectivités, les associations et la population résidant à proximité du site au plan d’urgence.

Plusieurs communes concernées

Les communes concernées par ce plan sont : Aix-en-Provence, Velaux, Coudoux, La-Fare-les-Oliviers, Meyreuil, Berre l’étang, Le Tholonet, Saint-Marc-Jaumegarde, Beaurecueil et Ventabren.

S’agissant d’un exercice, aucune action n’est attendue de la part de la population.

Les sirènes vont retentir et des SMS seront envoyés

Dans le cadre de cet exercice, les seize sirènes du barrage de Bimont (corne de brume) ainsi que les sirènes du systèmes d’alerte et d’information (SAIP) seront activées dans la matinée

En complément des sirènes d’alerte, le déclenchement de Fr-Alert est un objectif majeur de l’exercice. Les personnes se trouvant dans la zone recevront une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, même si leur téléphone est en mode silencieux. La réception de cette notification ne nécessite aucune installation préalable sur les téléphones.

Consignes à la population lors de l’exercice