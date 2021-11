Un exercice international de déminage au large de Cherbourg-en-Cotentin pendant dix jours

L'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique nord, organise à partir de ce lundi un exercice international au large de Cherbourg-en-Cotentin. Une grande première. Piloté par le groupe des plongeurs démineurs de la Manche (GPD), l'opération doit durer jusqu'au 18 novembre. Plusieurs détachements alliés y participent, dont des nord-américains et des allemand, mais aussi des observateurs espagnols, belges et italiens.

Lutte contre le terrorisme

"L'objectif d'un exercice comme celui-ci, c'est d'abord d'apprendre à se connaitre entre alliés, explique le commandant Mathieu Fadde, du GPD, invité de France Bleu Cotentin ce lundi matin. Dans un second temps, c'est d'apprendre à lutter contre les menaces modernes, que l'on trouve un peu partout sur les théâtres d'opérations. On fait des scénarios basés sur des évènements plus ou moins récents. Ce sont à la fois des embarcations pneumatiques avec des engins improvisés explosifs dessus, pilotés à distance, ou des prises d'otages sur un bâtiment et l'intervention ultérieur des équipes."

Un exercice de lutte contre le terrorisme, avec la venue du navire d'entrainement "VN Partisan", un ancien bateau de travaux offshores de 78,9 mètres pour une largeur de 15,2 mètres, qui permet de simuler un bâtiment de commerce. Plusieurs unités de la Marine nationale seront également présentes, comme des fusillés marins.

Trois groupes de plongeurs démineurs existent en France, à Cherbourg, Brest et Toulon. Ces entrainements de l'OTAN sont organisés à tour de rôle sur les différents sites.