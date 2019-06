Un exercice de sauvetage inédit au large de Cherbourg

Cherbourg-en-Cotentin, France

Elles se sont portées volontaires pour jouer les victimes : Aude et Agathe, deux plongeuses de l’association sportive de l'arsenal (ASAM). Le scénario imaginé pour ce dispositif inédit : une remontée trop rapide, sans s’arrêter aux paliers de décompression. Un médecin militaire est présent à bord pour animer l'exercice et guider les "acteurs".

Mobilisation de toutes les équipes

Les équipes ont de la chance : les conditions météo sont optimales. L'opération commence quand les deux plongeuses sont remontées dans le bateau, et prises en charge par leurs collègues de l'ASAM. Ces derniers préviennent les secours, en l'occurrence le Cross Jobourg. En attendant, les deux "victimes" sont allongées à l’intérieur du bateau. Ensuite, un pneumatique et une navette de la SNSM seront mobilisés, avec sauveteurs et médecins, ainsi qu’un hélicoptère.

Les plongeuses sont remontées à bord. © Radio France - MB

Pour préparer l'hélitreuillage, c'est un mannequin qui sera utilisé. © Radio France - MB

Coïncidence, en fin d’exercice survient une vraie alerte : il faut retrouver deux plongeurs au large du Cap Levi. Les équipes basculent en opération réelle, et l’hélicoptère fait demi-tour pour secourir d’éventuels blessés. Une petite frayeur qui se termine bien - les plongeurs étaient simplement à la dérive.

Gagner du temps

Les accidents de plongée nécessitent généralement une prise en charge des victimes dans un caisson hyperbare, ou caisson de décompression, en cas de remontée trop brutale. Or la Normandie n'a plus de caisson et les plus proches sont au choix, à Garches, dans les Yvelines, Angers, Lille ou Brest. Le temps de trajet requiert donc une efficacité maximale au moment du sauvetage, pour gagner le plus de temps possible.

Un hélicoptère a été mobilisé pour l'opération. Il repartira finalement vers une vraie alerte en fin d'exercice. - Marine Nationale

Au terme de l'exercice, les participants sont satisfaits. Toute occasion de s'entraîner est bonne à prendre. Bien sûr, il faudra travailler la communication et l’écoute entre les équipes. Mais la prise en charge des « victimes » s’est déroulée de manière efficace. C'était la première fois qu'une telle opération se déroulait dans la Manche, et la fédération française de plongée souhaite reproduire le dispositif de manière régulière.