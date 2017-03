Un exercice grandeur nature de sauvetage sur une ligne à haute-tension en Haute-Loire

Le scenario : un homme fait un malaise à 40 mètres de haut sur un poteau électrique, les pompiers interviennent.

Il y avait un exercice grandeur nature près de Saint-Didier en Velay. Cela concernait les pompiers de Haute-Loire et le Réseau RTE de transport d'électricité. Les risques bien spécifiques liés aux lignes à haute tension doivent être anticipés. Mercredi matin, pour la première fois, des pompiers altiligériens se sont donc entrainés à monter sur un pilonne électrique pour sauver une victime. Un ouvrier de RTE qui feintait un malaise.

Un exercice commun qui s'inscrit dans le cadre d'une convention nationale entre RTE et les pompiers. Julien Chadane, le directeur du groupe de maintenance de RTE dans la région explique que plusieurs scenarii peuvent être envisagés : "On peut avoir des sauvetages en hauteur, des incendies sous nos lignes aériennes ou des problèmes liés aux sports aériens par exemple". Avec ces simulations, les équipes de RTE et les pompiers travaillent leur collaboration pour ne pas perdre de temps le jour où un accident de ce type là se produit.