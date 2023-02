Un exercice militaire de grande ampleur baptisé Orion 2023 dans le ciel d'Occitanie

Si vous voyez les avions de l'armée de l'air passer au dessus de vos têtes en Haute-Garonne, dans le Tarn, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne, ils participent sûrement à l'exercice militaire Orion 2023. Depuis ce mardi 21 février et jusqu'au 11 mars, 7.000 militaires participent aux opérations dans les 14 départements du Sud concernés (pourtour méditerranéen, Corse, et Occitanie).

ⓘ Publicité

C'est une première depuis plus de 20 ans : un événement de cette ampleur n'avait pas eu lieu depuis 2001. "C'est le retour des grands exercices sur le territoire", a même dit le général de division Nicolas Le Nen, en charge du commandement pour les opérations interarmées.

L'aéroport Toulouse-Francazal au cœur du dispositif

Les exercices auront lieu en mer, sur terre et dans les airs. Chez nous, c'est l'entraînement aérien qui prime. Le département de la Haute-Garonne sera donc survolé par des avions de transport et de chasse, dont des Rafale.

L'aéroport Toulouse Francazal, à Cugnaux, et son personnel sont notamment mis à disposition. C'est de là que partira l'une des opérations les plus marquantes : le chargement de parachutistes largués dans la région de Castres ce samedi 25 février, si la météo le permet.

Un scénario Orion a été créé : Arnland, une nation fictive soutenue par la France et ses alliés est menacée par son voisin, Mercure. Cet exercice a été planifié bien avant que le conflit en Ukraine n'éclate, mais il est d'autant plus pertinent pour le ministère des Armées, au vu du contexte international.

14 départements du Sud, dont la Haute-Garonne, l'Aveyron et le Tarn par exemple, sont concernés - Ministère des armées