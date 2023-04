Un exercice militaire de grande ampleur dans le Grand Est

Quelque 12.000 hommes engagés, sur terre et dans les airs, et 2.600 véhicules, dont 400 blindés, vont d'abord mener un combat défensif pour repousser un ennemi en train d'envahir un pays allié, puis lancer une contre-attaque pour amener cet ennemi à la défaite : voilà pour le scénario de l'opération Orion 4. Il s'agit du quatrième volet d'un vaste exercice militaire déjà mené dans d'autres régions de France.

Un entraînement grandeur nature

Pour l'armée, il s'agit de se préparer, grâce à un entraînement grandeur nature, à une guerre plus moderne et plus dure. On pense bien sûr à la guerre en Ukraine, même si l'exercice avait été pensé très en amont de l'invasion russe. "La revue stratégique de 2017 avait déjà conclu que nous devions aller vers un durcissement de la préparation opérationnelle pour la mettre à la hauteur des défis que pose l'actualité stratégique", explique le Colonel Christophe, qui coordonne cette opération Orion 4.

Si l'armée a choisi la région Grand Est, c'est parce qu'il y a des infrastructures qui permettent ce type d'exercice comme les camps de Mourmelon, de Suippes ou de Mailly-le-Camp. Ce sont eux qui concentreront les actions de combat les plus dures.

Des troupes en mouvement

Mais les troupes ne resteront pas enfermées dans les enceintes militaires. Elles seront amenées à se déplacer ou à stationner sur certains secteurs. "Cette opération vise à entraîner notre capacité à commander une force d'une telle ampleur en mouvement", poursuit le Colonel Christophe. Toutes les communes concernées ont été prévenues.

L'armée promet que toutes les mesures de sécurité seront prises, notamment le respect du code de la route.