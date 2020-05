Un Facebook live confiné avec les animaux au Zoo African Safari de Plaisance-du-Touch

Une visite virtuelle du parc est prévue ce jeudi sur la page Facebook du zoo de Plaisance-du-Touch à 14h. L'occasion de garder le lien avec les visiteurs et les habitués du safari.

C'est une première pour le zoo African Safari de Plaisance-du-Touch. Depuis la mi-mars, il reste fermé à cause du confinement, mais pour autant la vie continue à l'intérieur du parc. La preuve, le personnel du zoo organise ce jeudi à partir de 14h un Live sur sa page Facebook.

La routine pour les animaux

Le confinement n'a rien changé pour les 600 animaux issus de 80 espèces du safari, "si ce n'est qu'ils ne croisent plus de voitures" selon Ludovic, un des soigneurs. Leur routine, tout comme celle du personnel reste la même. Les heures d'activité et de repas n'ont pas changé, et les visiteurs virtuels ne devraient donc pas voir des animaux chamboulés par le confinement.

Garder du lien

Ce Facebook Live, c'est donc une grande nouveauté pour le zoo African Safari de Plaisance-du-Touch. Une manière de garder le lien avec les habitués et les curieux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la vie de ces animaux. Après quelques présentations des espèces, le personnel du zoo a prévu de répondre à toute les questions que pourront poser en direct les internautes depuis le Facebook Live.

Plusieurs visites de prévues

Ce jeudi, ce sont les quatre éléphants d'Afrique de la réserve qui seront à l'honneur sur le Facebook Live. Etant donné que le zoo ne compte pas rouvrir ses portes au moins avant juin, d'autres visites virtuelles sont à prévoir. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'enclos des lions.