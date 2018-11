Un facteur de Plan-de-Cuques pose nu dans le calendrier sexy des postiers

Plan-de-Cuques, France

Vous n'allez peut-être plus regarder votre facteur de la même manière. Douze facteurs de toute la France viennent à leur tour de publier un calendrier sexy "Les Hommes de lettres" avec des photos en noir et blanc. Ils posent tous nus, mais bien sûr les parties intimes ne sont pas visibles. Et parmi les douze facteurs qui se sont lancés dans l'aventure, il y aPatrick Denis, facteur à Plan-de-Cuques, il est en photo au mois de mars. Il est assis dans un fauteuil et tient un journal.

Patrick Denis a répondu à l'appel pour la bonne cause. L'ensemble des recettes est reversé aux "Blouses roses" qui œuvrent dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Mais il reconnaît aussi s'être lancé dans l'aventure après un pari avec son petit frère.

"Au début ma famille, mes voisins, mes collègues ne me croyaient pas. Moi, je n'étais pas du tout gêné, les parties intimes sont cachées, on ne voit rien."

Maintenant que le calendrier est publié, Patrick Denis est fier du résultat. Il est même persuadé que les photos vont booster les ventes, notamment auprès des habitant(e)s de Plan-de-Cuques.

"Je l'ai montré et beaucoup de mes clientes sont parties rapidement l'acheter. Il n'y pas de raison que ça ne marche pas comme les Dieux du Stade ou Clara Morgane !"

Ces calendriers ne sont pas directement édités par La Poste mais par Lavigne, un éditeur de photo, il est vendu 19,95 euros, directement par les facteurs.