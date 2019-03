Un facteur picard vend un calendrier et se retrouve devant le conseil de discipline de La Poste

Un facteur de l'Oise se retrouve devant le conseil de discipline de La Poste ce mercredi à Amiens. Il lui est reproché d'avoir vendu un calendrier... pendant ses horaires de tournée. Les syndicats Sud PTT et Solidaires de l'Oise, de l'Ain et de la Somme appellent à un rassemblement mercredi.

Amiens, France

Les facteurs n'ont pas le droit de vendre leur célèbre calendrier pendant leur tournée. C'est une interdiction qui n'est pas nouvelle mais qu'enfreignent souvent les facteurs quand ils se retrouvent devant un usager qui leur en fait la demande. Il est rare qu'ils en soient sanctionnés. Mais c'est pourtant ce que risque un facteur de l'Oise. Frédéric passe devant le Conseil de discipline ce mercredi à Amiens.

En décembre 2018, Frédéric, facteur à Chaumont-en-Vexin, fait sa tournée habituelle. Ce jour-là, une des clientes lui demande un calendrier et il décide de lui en vendre un. Sur le chemin du retour, il tombe et se fait mal. Il demande alors un arrêt maladie. Deux mois plus tard, en février 2019, il est convoqué par le chef d'établissement à Beauvais pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Le motif : il est interdit de vendre des calendriers sur son temps de travail. Les facteurs doivent revenir sur leur temps personnel rétorque La Poste.

"On fera appel aux prud'hommes parce qu'on ne peut pas laisser passer ça"

Frédéric passera donc devant le conseil disciplinaire à Amiens ce mercredi. Il risque dix jours sans solde avec du sursis. Une sanction exceptionnelle qui surprend Arnaud Dumeniel, facteur à Abbeville et syndicaliste chez Sud PTT. "C'est un exemple, un prétexte pour faire annuler l'accident de travail et faut savoir que c'est un militant Sud donc c'est une pierre trois coups". Pour Arnaud Dumeniel, d'autres raisons pourraient se cacher derrière ce conseil disciplinaire : "dans trois ans, si ça se trouve ce sera La Poste qui vendra des calendriers dans ses bureaux de poste".

Sud PTT et Solidaires ont déposé un préavis de grève et invitent les salariés à un rassemblement de soutien ce mercredi à 9h devant le bâtiment de la direction, 26 rue Jules Lefebvre à Amiens.