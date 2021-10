Un fan club officiel du PSG voit le jour à Tours, en Indre-et-Loire

OM-PSG : c'est chaque année un des matchs les plus attendus du championnat de football de ligue Un et il a lieu ce dimanche soir, en cloture de la 11ème journée. Marseille a longtemps été le club préféré des Français, mais ces derniers mois, plusieurs sondages ont indiqué que Paris est maintenant l'équipe la plus appréciée. Nouvelle illustration, avec la création d'un fan-club officiel du PSG, en Touraine.

Alexis Chevalier, un affréteur de 30 ans, a déposé les statuts de ce fan-club cette semaine : il veut organiser des soirées dans des bars, à Tours, les soirs de matchs et il compte bien organiser aussi des déplacements pour suivre Messi, Mbappé, Neymar et les autres grace aux billets que ce statut de fan club officiel lui permettra d'obtenir. Pour obtenir ce titre, Alexis a d'ailleurs du passer une sorte d'entretien d'embauche avec une responsable du PSG : "j'ai eu un entretien individuel avec la responsable des fans clubs du PSG. Ca a duré une dizaine de minutes, en visio-conférence. Elle m'a demandé le projet exact en sachant qu'il y avait déjà beaucoup de fans clubs aux alentours, à Orléans, Poitiers et Chateauroux. Au début, elle se demandait si elle allait nous mettre dans une entente avec Poitiers et Châteauroux mais on a regardé un peu la démographie et elle a vu qu'il y a beaucoup de clubs sportifs ici. On est aussi un département relativement proche de Paris et finalement elle a dit banco pour Tours".

"Plus le fan-club sera assidu, plus on aura de places pour les matchs et mieux on sera placé - le fondateur du fan club du PSG à Tours

Le fan-club fondé par Alexis est maintenant référencé sur le site du PSG, dans la section qui renvoie vers tous les fans-clubs de Paris dans le monde : "il y a l'URL de la page Facebook, mon numéro de portable et la boîte mail. Dans le futur, on va pouvoir faire des demandes de billets à l'avance et on pourra avoir 2, 3, 4, 10, 15 places en fonction des matchs que j'aurai demandés. Plus on sera assidu, plus on aura des places et plus on aura surtout des bonnes places. C'est un peu une sorte de chasse aux meilleurs élèves".

Le match Marseille-PSG débute à 20H45, ce dimanche 24 octobre. Il y aura près de 60.000 spectateurs au stade vélodrome.