Un (faux) bébé grillé au barbecue à Avignon pour promouvoir le véganisme

C'est la nouvelle action choc de l'association de défense des animaux Peta. Un bébé en plastique brûlé au barbecue a été installé ce vendredi après-midi sur la place du Palais des papes à Avignon. Autour du grill, cinq militants de l'association et des slogans pour promouvoir le véganisme : "Aucun bébé ne devrait mourir pour un barbecue", "les cochons sont tués à six mois" ou "les veaux ont sept mois quand ils finissent en brochettes".

"Les gens mangent des ailes et des cuisses de poulet ou de la poitrine de cochon mais quelle est la différence avec les jambes ou les bras démembrés d'un bébé humain ? On n'accepte pas de manger un bébé humain, alors pourquoi accepte-t-on de manger les bébés d'autres espèces ?", interroge Natasha Garnier, chargée de campagne chez Péta France, et venue de Lyon pour l'opération. "Si un bébé humain mérite de vivre sans être exploité, alors les bébés non humains qui ressentent les mêmes émotions, la douleur, la joie, la souffrance le méritent aussi", expose-t-elle.

Une mise en scène qui divise les passants

L'image choc fait débat chez les passants. Nelly, qui essaie déjà de réduire sa consommation de viande, salue l'opération : "C'est choquant, c'est perturbant mais ça fait réagir les gens". "Au moins, ça permet de représenter ce qui se passe vraiment avec l'abattage", abonde Irina. Mais la mise en scène agace Nicolas, qui traverse la place avec ses filles. "C'est un peu trop dur, estime-t-il. Il y a des enfants qui passent et je trouve que ce n'est pas super. Je trouve que ça dessert leur cause, ça ne changera pas ce que les gens ont envie de manger, au contraire".