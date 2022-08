Un faux courrier envoyé au nom d'une mairie de Dordogne menace des propriétaires de chiens qui aboient trop

Tout y est, l'en tête de la mairie, le cachet, la date et même un extrait d'un arrêté préfectoral mais tout est faux ! Un faux courrier a été envoyé au nom de la mairie pour menacer les propriétaires de chiens qui aboient trop fort. La mairie de Coulounieix-Chamiers met en garde ses habitants.

Deux habitants pour le moment ont reçu cette fausse lettre. La mairie demande aux autres habitants qui en auraient été destinataires de se signaler. - Mairie de Coulounieix-Chamiers

Deux habitants ont fait remonter cette fausse lettre

Pour le moment, deux habitants de Coulounieix-Chamiers du même quartier ont fait remonter ce mardi ces lettres un peu étranges à la mairie et ils ont bien fait car c'est un faux explique le maire Thierry Cipierre. En y regardant d'un peu plus près, il y a des fautes d'orthographes, la police n'est pas la même, il n'y a pas de nom de signataire du courrier et surtout "jamais la mairie n'envoie ce type de lettre de menaces" explique le maire.

Dans ce faux courrier, il est écrit qu'il s'agit du "dernier avertissement avant sanction". les destinataires "sont mis en demeure de prendre toutes les dispositions concernant votre animal afin d'éviter une gêne pour votre voisinage". Ce faux courrier menace les propriétaires de chiens de contravention et de confiscation de l'animal.

La mairie va porter plainte

Le maire de Coulounieix-Chamiers est très surpris de ce courrier car s'il reçoit des signalements pour des nuisances entre voisins, on ne lui a jamais fait remonter des soucis à cause de chiens trop bruyants. "Nous avons une équipe de trois personnes et un agent de la tranquillité publique qui sont là justement pour gérer les nuisances" détaille Thierry Cipierre qui annonce que la mairie va porter plainte pour usurpation d'identité et usage de faux.