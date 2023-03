"Un féminicide de trop" : colère du planning familial de la Gironde après le drame

"25 féminicides depuis le début de l’année, cela veut dire un tous les 2,5 jours !" Après le féminicide vendredi à Saint-Laurent-d'Arce en Gironde, une femme tuée à coup de couteau par son ex-compagnon qui s'est ensuite suicidé, le planning familial de la Gironde réagit. "Le Planning Familial de la Gironde souhaite une nouvelle fois exprimer toute sa colère fasse à ce nouveau féminicide", écrit l'association dans un communiqué qui précise que les autorités girondines leur ont assuré à plusieurs reprises "que tout était fait : tous les professionnel.le.s sont formé.e.s, tous les moyens étaient à disposition."

Des moyens supplémentaires

En conséquences, le planning familial demande que des moyens supplémentaires soient alloués à la cause. "Nous devons tout autant protéger les victimes, que travailler à la prise en charge des auteurs et surtout surtout mettre en place une réelle politique de prévention dès le plus jeune âge."