Un festival de cinéma en Mayenne pour sensibiliser sur les questions de genre et sur l'homosexualité

Un festival de cinéma vient d'être lancé par l'association La Gom'53 pour sensibiliser sur les questions de genre et sur l'homosexualité. Jusqu'au 18 juin, des films sont projetés partout dans le département : à Ernée, Chateau Gontier, Laval mais aussi Mayenne et au Bourgneuf-la-Forêt.

Pour lancer le Cinépride, la Gom'53 a organisé une petite marche des fiertés vendredi 13 mai au soir dans les rues de Mayenne. Parmi les personnes présentes, Jean-Pierre, 57 ans et est aide-soignant dans un Ehpad. Il marche parce que régulièrement au travail, il se sent jugé car il est homosexuel. Il y a quelques années, une collègue lui a même fait une remarque homophobe. "Elle m'avait dit : 'tu tords du cul ou tu fais exprès, c'est un pédé'. C'est quand même assez violent je pense." Avec le recul, Jean-Pierre reconnaît que maintenant, il aurait déposé une plainte. Aujourd'hui, il souhaite aider et accompagner les plus jeunes au sein de l'association La Gom'53.

"Je suis lesbienne tout simplement"

Comme Jean-Pierre, les membres de l'association peuvent également compter sur les conseils de Véronique, également victime d'homophobie. "Des proches ont pu me dire que j'étais malade. Je suis lesbienne, tout simplement." La Gom'53 ne soutient pas que les personnes directement concernées par l'homophobie ou la transphobie. Elle se veut aussi accompagnatrice de tout leur entourage.

Anne par exemple, a rejoint l'association car un des proches a fait son coming out récemment. Elle aussi veut sensibiliser les Mayennais contre l'homophobie. "Je sais que pour les gens homosexuels ou trans, c'est très compliqué. Je pense aux enfants qui traversent ces périodes dans la cour de l'école. C'est très, très, très dur et au moins ces associations peuvent aider."

Prochain rendez-vous important de la Gom'53 : une grande marche des fiertés le 18 juin à Laval.