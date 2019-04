Un festival de la bière à Nîmes !

Nîmes, France

Si vous êtes un adepte de bière, mais que l'Allemagne est un peu loin pour vous, allez donc faire un tour au Nîmes bière fest : un festival de la bière, qui se tient pour la première fois, à Nîmes, cette semaine. Tous les jours, différents bars et lieux de la ville accueilleront ainsi des activités autour de bières locales et artisanales. Car oui, il y des bières gardoises.

"Ça avait disparu et c'est en train de revenir en force, assure Franck Duclaux patron du bar La Bonne mousse, rue de l'étoile à Nîmes. Les gens se rendent compte que ça n'a rien à voir avec les bières industrielles, dans lesquelles on ne retrouve pas ce travail sur les houblons et les malt. Il n'y a que des sucres ajoutés là-dedans ! Alors que les bières artisanales sont 100% naturelles. Vous passez à côté d'opportunités gustatives", prêche-t-il sans complexe.

A consommer avec modération.